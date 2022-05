Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que no está convencido de que a su equipo le llegue con darlo todo en la final de la Champions League para derrotar al Liverpool y admitió que merecieron llegar a la gran cita del Stade de France, pero que ahora tienen que merecer proclamarse campeones.

"Tengo buena memoria de todas mis finales y es un poco raro pensar que la que mejor jugamos, ante el Liverpool en 2005, la he perdido. No voy a decir a los jugadores que juegen mal, pero en una final todo puede pasar y hay que estar listos para todo", afirmó en rueda de prensa en la víspera del partido.

"Hemos tenido tiempo para prepararla bien. Llegamos bien a este momento, vamos a dar lo mejor que tenemos, pero no estoy convencido de que sea suficiente para ganar porque en el futbol hay algo que no puedes controlar. Hemos merecido llegar a la final por calidad, porque si no la tienes no llegas, pero no es suficiente en el futbol de hoy. El talento hay que juntarlo al compromiso. La historia del club nos ha empujado en la dificultad. Ganar la final lo tenemos que merecer mañana", añadió.

Reflexionó Ancelotti sobre su cambio de vida cuando se va a cumplir un año desde que recibió una llamada inesperada. Lo dejó todo para regresar al Real Madrid e iniciar una segunda etapa de éxito tras la conquista de dos títulos esta temporada, La Liga y la Supercopa de España.



"He pensado muchas veces que el año pasado, justo en este momento, era la llamada que tuve de José Ángel (Sánchez, director general del club) y el presidente (Florentino Pérez). Lo vivo con naturalidad, como esta final que es un gran éxito para todos nosotros. Sabemos muy bien la exigencia y la historia de este club, para nosotros llegar aquí ha sido muy importante, la temporada ha sido muy buena", valoró.

"Estamos muy cerca de lograr el máximo esta temporada. Lo intentaremos todo. El ambiente está bien, es tranquilo, el equipo maneja bien este tipo de partidos. Los veteranos ayudan a los jóvenes a estar con motivación y confianza", analizó.

La preocupación de 'Carletto' aparecerá en las horas previas al partido. "Se combate mirando la cara de los jugadores, que me dan mucha confianza", confesó. Entre ellos, a un gran referente como Karim Benzema. "Desde la primera etapa ha mejorado. Tiene más personalidad, más liderazgo dentro y fuera del campo. Lo que no ha cambiado es su calidad y su humildad".



Comparando la final de París con la de Lisboa en la que conquistó la décima del club blanco, Ancelotti siente una diferencia principal: "Cada partido tiene su historia. Veo la misma motivación y un poco menos de preocupación porque el partido de Lisboa fue para todo el madridismo la llave del éxito de los últimos años. Es una previa distinta a Lisboa".

"Tenemos que plantear un partido en el que mostremos nuestras cualidades, lo que hemos mostrado en la temporada tenemos que hacerlo mañana. El equipo ha tenido un compromiso colectivo muy grande y muchas cualidades individuales. Los jugadores siempre dieron la cara para marcar la diferencia. El Liverpool va a plantear un partido intenso con mucha verticalidad. El partido lo ganará el que más sea capaz de mostrar su calidad", concluyó.