Celta de Vigo, sin zapatos y uniformes para enfrentar a los Pumas

El Celta de Vigo se dice entusiasmado por enfrentar a los Pumas esta noche en Ciudad Universitaria; sin embargo, el cuadro español tiene un gran contratiempo previo al duelo ante los felinos.

Eduardo “Chacho” Coudet, director técnico del Celta de Vigo, reveló que no ha llegado el equipaje del cuadro celtista; el conjunto celeste arribó este martes por la noche a la Ciudad de México.

“La voluntad es la mejor, para que sepan que no ha llegado ni el equipaje, botines, zapatillas, pero lo trataremos de hacerlo de la mejor manera, la voluntad de nosotros es brindarnos, dar un buen espectáculo, adaptándonos a las condiciones y que se entiendan las nuestras también, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera y que la gente pueda ver un buen partido”, declaró el estratega argentino.



El Celta de Vigo encarará su primer compromiso de pretemporada esta noche y Coudet espera dar su mejor versión, ya que acaban de arrancar los entrenamientos.

“Por ahora no podemos plantear un objetivo hasta ver cómo termina a todo esto, ver cómo salimos parados, la voluntad es la mejor, hemos venido a competir, no son excusas, apenas hace una semana que arrancamos entrenamientos, jugadores que van llegando que no han tenido práctica”, agregó el timonel.