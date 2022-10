Paul logró derribar al campeón de artes marciales mixtas en el último round, además de generarle cortes en la nariz durante toda la pelea. Con 25 años, el creador de Boxing Bullies le dedicó unas palabras al campeón mexicano Canelo Álvarez y al ex campeón de la UFC, Nate Díaz.



Jake Paul wants all the smoke after beating Anderson Silva pic.twitter.com/x3mn9hTAQx

“Nate Diaz, stop being a b*tch and fight me. Canelo, you too.”



"Quiero a Nate Díaz que es una perra. Quiso entrar a mi vestidor y generar un disturbio, y después se fue de la Arena. Deja de ser una perra y pelea conmigo. Y Canelo, tú también. Dijiste que no podía derrotar a una leyenda como Anderson Silva y lo acabo de hacer. Así que, ¿Por qué no podría derrotar a Cancelo?" sentenció Paul.

Esta fue apenas la sexta pelea profesional de Jake Paul, que antes se dedicaba a hacer videos para YouTube. Por eso, mucha gente no veía con buenos ojos su arribo al mundo del boxeo, y no le dan el crédito que para muchos, ayer se ganó sobre el cuadrilátero.

After last night whoever says @jakepaul is not a legit fighter is simply bitter and a hater. Congratulations on a sensational & entertaining win and great show of sportsmanship #fairplay

— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) October 30, 2022