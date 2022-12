Canelo Álvarez quiere pelear en Inglaterra

El Canelo Álvarez ha expresado sus deseos por pelear en Inglaterra.

El boxeador tapatío respondió a una publicación de Mauricio Sulaimán en la que dejó claro que quiere ir a dicho país europeo para tener algún combate.

"Esperemos que pronto", contestó Saúl al mensaje del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien redactó un suceso vivido en Londres: "Tome un taxi en Londres, el conductor al llegar al destino se me quedó viendo seriamente y me pregunto y me dijo, solamente quiero saber algo …. Es posible que algún día Canelo venga a pelear a Inglaterra?".

Álvarez estuvo envuelto en la polémica en días pasados por sus duras críticas a Lionel Messi por una camiseta de la Selección Mexicana que apareció en el suelo del vestidor de la albiceleste el día que México y Argentina se enfrentaron en la fase de grupos de Qatar 2022.