Después del triunfo que tuvo contra Gennady Golovkin este sábado, en lo que significó el fin de una de las trilogías más importantes del boxeo de los últimos tiempos, Saúl Álvarez manifestó que estará por un tiempo fuera del boxeo, esto debido a que sufre una lesión en su mano izquierda y que en este último combate la molestia fue clave para no estar al 100%.

“(La mano) Duele por todos lados, la sufrí desde la pelea con Caleb Plant, pero decía que podía aguantar hasta que me avisaron que necesitaba cirugía y esta noche no la soportaba. No está rota, es un problema de meniscos y del cartílago en la muñeca”, declaró en conferencia post pelea, en la que uno de sus médicos señaló que de someterse a una cirugía su recuperación iría entre seis a ocho semanas.



Aun así, el campeón unificado de peso supermedio se tomará un tiempo largo para volver al cuadrilátero el cual sería entre ocho meses o en un año, “El tiempo es breve, pero me voy a tomar mi tiempo. He peleado cuatro veces en 11 meses y debo tomarme tiempo, tal vez para mayo o hasta septiembre”.

El ‘Canelo’ Álvarez se tomará un descanso de las peleas, pero eso no significa que dejará de entrenar durante todo este lapso para también pensar en cuál, “Me tomaré un descanso en activo, haré ejercicio ligero. No sé cuánto para estar bien de la mano, el cuerpo y veremos qué viene”.

El boxeador jalisciense llegó a 58 triunfos 39 por nocaut), tiene 2 de empates y dos derrotas. Puso fin a una rivalidad con Gennady Golovkin, con quien se enfrentó en tres ocasiones, en 2018, 2018 y el pasado 17 de septiembre cuando ganó por decisión unánime.