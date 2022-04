Yamileth Mercado confía en su madurez para seguir como campeona mundial

Yamileth Mercado es una boxeadora que no le teme al cambio. Siendo campeona supergallo del mundo dejó a su anterior equipo de entrenamiento y se atrevió a retar a la poderosa Amanda Serrano en una categoría superior. El resultado no fue el esperado, pero arrojó a una pugilista que maduró al calor de doce rounds y que enfrenta con la misma responsabilidad cada nueva cita en el ring.

"Soy una peleadora más madura, en mi equipo anterior se trabajaba mucha fortaleza, ahora estamos puliendo aspectos técnicos y he mejorado mucho. (Contra Amanda Serrano) Me expuse a un escenario mayor y me hizo entender muchas cosas del boxeo que a lo mejor en México no había vivido", compartió horas antes de realizar su tercera defensa, ante la capitalina Isis Vargas.



"Tomé esa pelea y no me achiqué, llegué con la mentalidad de ganar, perdí pero gané mucho más, fue una pelear muy dura porque todos los días antes de la pelea me decían que me iba a noquear y no fue así, creo que mi error fue enfocarme en eso. Toda esa presión me envolvió", acepta la monarca nacida en Chihuahua, lugar donde volverá al ring este sábado.

Ante la baja de Zulina Muñoz, quien por una lesión no pudo retarla, reconoce el valor de Vargas y espera un combate duro. "Emocionada por hacer mi tercera defensa en mi casa, felicito a Isis Vargas por aceptar el reto, no cualquiera lo hace, es de valientes. Ella tiene dos manos, viene preparada y trae hambre, no se puede demeritar a nadie. No puedo decir que la voy a noquear, sé que será una guerra porque ya estuve en su lugar y sé cómo se enfrentan estos retos".

Pelear en su tierra natal la motiva, sobre todo, cuando echa un vistazo a su pasado, cuando entrenaba sin mucho apoyo a su alrededor. "Mis inicios fueron complicados, entrenaba en la cochera de mi casa, no tenía el apoyo en mi municipio. Por eso es que buscamos revivir el boxeo en Chihuahua. Me da gusto que se han abierto gimnasios, con instalaciones aptas para prepararse y después poder competir".