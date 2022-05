VIDEO: Boxeador muere en plena pelea tras sufrir un infarto

Una vez más el boxeo se vuelve a estar de luto después de que el boxeador aleman, Musa Yamak, perdió la vida al sufrir un infarto en arriba del ring mientras estaba en combate.

Yamak peleaba contra Hamza Wandera de Uganda en una localidad cercana a Munich llamada Garching. Corría apenas el tercer round, cuando el peleador de origen turco comenzó a sentirse mal y de inmediato cayó a la lona inconsciente.



Turkish-German boxer Musa Yamak, 38, died of a heart attack during a fight that was being broadcast live. pic.twitter.com/fSFEwVSlQC

— (@M_T_L514) May 17, 2022