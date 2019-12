Mike Tyson le da clases de boxeo a Serena Williams

De manera regular Mike Tyson muestra en sus redes sociales, videos de sus entrenamientos de boxeo.

Esta tarde, Mike lo volvió hacer pero ahora impartiendo una clase a Serena Williams.

La tenista con 23 títulos de Grand Slam, mostró el poder de puños que tiene, además de una buena combinación que sorprendió al excampeón mundial de los pesos pesados.

Mike Tyson y Serena Williams trabajaron en Florida. IronMike le mostró algunas combinaciones y luego sostuvo el costal para que la tenista se descargara por completo.

El exboxeador se sorprendió de la fortaleza de Serena. "Tiene un poder serio", dijo Tyson.



Wouldn’t want to get in the ring with this GOAT @serenawilliams pic.twitter.com/pn8mrlCuOR

— Mike Tyson (@MikeTyson) December 19, 2019