¡Histórico! Andy Ruiz, primer mexicano campeón de peso completo

Andy Ruiz contradijo todos los pronósticos y estereotipos para escribir una página inédita en la historia del boxeo mexicano, al noquear en el séptimo round al multicampeón británico Anthony Joshua y convertirse en campeón unificado de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El triunfo le permitió convertirse en el primer campeón mundial de peso pesado en la historia de México, en una pelea que se celebró en el Madison Square Garden de Nueva York.

Ruiz, de 29 años, nació en Imperial, California, pero sus orígenes son de Mexicali. Antes del combate contra Joshua, no había peleado contra los grandes rivales de su categoría y fue contra Joshua su primer rival de máximo nivel.



Viva Mexicooooo felicidades Andy me da muchísimo gusto ver a alguien con determinación triunfar — Canelo Alvarez (@Canelo) 2 de junio de 2019

El mexicoamericano nunca se intimidó ante Joshua. Desde el primer round intercambió golpes con él, aunque en algunas ocasiones aceptó el castigo del británico, quien tenía su primera presentación en Estados Unidos, debido a que la mayor parte de su carrera la había hecho en Europa, especialmente en su natal Reino Unido.

El momento clave de la pelea fue el tercer round. Ahí, Joshua conectó con un volado de izquierda la quijada de Ruiz, quien se fue directamente a la lona. Sin embargo, ese golpe marcó el resurgimiento del ‘cachanilla’.

El mexicano se recuperó. Conectó golpes de poder en el rostro del inglés y, después de una combinación de al menos tres golpes, Ruiz le devolvió la cortesía y lo mandó a la lona ante el asombro de una mayoría de aficionados que apoyaban al británico en el Garden. Joshua, con piernas tambaleantes, se levantó pero de nueva cuenta Ruiz lo conectó en el rostro y lo volvió a tirar.



#MexicanPower ¡HISTÓRICO! Andy Ruiz se convierte en el primer mexicano campeón de Pesos Pesados en la historia al noquear al multicampeón Anthony Joshua pic.twitter.com/9wtif0a5ps — Universal Deportes (@UnivDeportes) 2 de junio de 2019

Joshua sonreía de nerviosisimo. Su récord inmaculado, que incluía 22 victorias (21 nocauts) y ningún empate ni derrota, corría riesgo más que nunca en su carrera. También estaba en peligro su prestigio, debido a que Ruiz fue un rival emergente por que Jarrell Miller, su rival original, fue descartado por fallar una prueba antidopaje.

Pero a Ruiz poco le importó. En los siguientes episodios dominó al británico y fue hasta el séptimo round que, con varias combinaciones de golpes, logró lo inesperado. Mandó a la lona al campeón Joshua y luego su esquina no lo dejó volver al ring y se decretó el histórico triunfo por la vía del cloroformo para el ‘cachanilla’.

“Ya sé que me veo gordito, pero me deben de apoyar. Porque no hay otro mexicano destacando en peso completo”, le dijo a EL UNIVERSAL Deportes, previo al combate contra Joshua.

Ahora Ruiz, con el hito conseguido, mejoró su foja a 33 victorias (22 nocauts) y una derrota.