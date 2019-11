Por tercera ocasión Floyd Mayweather Jr saldrá del retiro para realizar “el evento más espectacular de 2020”.

El director de UFC, Dana White y Mayweather estuvieron juntos el miércoles en el encuentro de los Celtics y los Clippes y este jueves el boxeador escribió en sus redes sociales:

“Próximo a salir del retiro en 2020".

#Repost via Instagram/@FloydMayweather

Coming out of retirement in 2020 pic.twitter.com/v5R5RFk9E4

— Dana White (@danawhite) November 22, 2019