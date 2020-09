En medio del escándalo Chávez Junior vuelve a perder

En escándalo terminó la reaparición de Julio César Chávez Junior, quien fue derrotado por Mario Cázares por decisión unánime en seis asaltos, en una pelea que fue detenida por una severa cortada cerca del ojo izquierdo del Hijo de la Leyenda.

Cázares, oriundo de Baja California, permaneció invicto y puede presumir que ya le ganó a Chávez y también lo hizo con Saúl "Canelo" Álvarez, al que derrotó en su época amateur.

Esta pelea fue de exhibición. Julio César Chávez Carrasco se encuentra suspendido indefinidamente para pelear en Nevada por negarse a un examen antidóping.

Al inicio de la contienda parecía que Chávez Jr., mostraba actitud, y la única forma que tuvo Cázares para detenerlo fue con un cabezazo en el segundo round, por el cual le restaron un punto.



El Junior salió a desquitarse en el tercero, arremetiendo contra el rival, pero poco a poco la pelea cayó en amarres y actitudes antideportivas de ambos.

En el sexto round, el baja californiano Cázares sacó ventaja, tuvo a Chávez contra las cuerdas lo que le abrió una cortada en el ojo izquierdo, el servicio médico intervino, se paró la pelea que se fue a decisión en donde los jueces dieron puntuaciones de 57-56, 59-54 y 57-56 a favor de Cázares.

El resultado hizo que el público protestara, que comenzara a gritar "cochino" al ganador y recibir amenazas, mientras que en otra parte del salón comenzaron a haber pequeñas trifulcas de golpes.

"Me trajeron para hacerme la maldad, no estoy enojado, no me peleó, llegó tarde a todas las partes, me dio dos cabezazos, y en la decisión la verdad es que no sé que vieron los jueces. No me ganó", dijo Chávez Junior.

Cázares minimizó las declaraciones del Junior. "Por un momento pensé que me iban a robar la pelea, pero estoy con profesionales, la comisión de box de Tijuana actuó de forma profesional". Descartó una revancha, ahora voy por el Canelo, ya le gané una vez hasta se fue llorando, ahora quiero darle de nueva cuenta".

