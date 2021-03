Un día bastó para que se vendieran poco más de 20 mil boletos para la pelea que Saúl Álvarez (55-1-2, 37 KO's) y el británico Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO's) sostendrán el 8 de mayo en el estadio AT&T, hogar de los Cowboys de Dallas en la NFL.

Este martes inició la preventa limitada para el combate y la respuesta del público fue inmediata. En el combate, el "Canelo" expondrá sus cinturones supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), además de que buscará el de la Organización Mundial (OMB), actualmente en poder del europeo.

Las localidades más baratas valen 40 dólares y las más caras alcanzan casi mil 500 billetes verdes. Se espera que haya poco más de 70 mil aficionados en el "Palacio de Cristal" texano.

Lee también: La camiseta verde de la Selección Mexicana que fue vetada

"Hoy hemos visto cifras récord de lo que promete ser una gran celebración el fin de semana del 5 de Mayo", dijo Eddie Hearn, promotor de la pelea. "La pelea de 'Canelo' en el 5 de Mayo se ha convertido en un elemento básico del calendario del boxeo, y me siento honrado de promover esta cautivadora pelea en la casa de los Cowboys de Dallas".

La preventa finalizará el miércoles y la venta al público en general arrancará el viernes.

Si se superan los 70 mil aficionados, será el evento deportivo con mayor número de gente -en Estados Unidos- desde que comenzó la pandemia de Covid-19.

Over 20,000 tickets sold already on the first day of #CaneloSaunders pre sale..this is going to be unbelievable! @ATTStadium pic.twitter.com/sf7yOpu4md

— Eddie Hearn (@EddieHearn) March 23, 2021