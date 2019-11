Saúl ‘Canelo’ Álvarez aumentó su palmarés al derrotar por nocaut a Sergey Kovalev y conseguir el título de peso semipesado de la OMB, la noche de este sábado en pelea disputada en Las Vegas.

El boxeador mexicano es campeón simultáneo en tres divisiones distintas (medio, supermedio y semicompleto). Una hazaña que no ocurría desde 1938.

Álvarez, de 29 años, que posee una marca en el boxeo de 53-1-2, y 36 nocauts.

El "Canelo" ya es el segundo mexicano en ganar un título de peso semipesado; el fallecido Julio González lo ganó a finales del 2003.

El mexicano consiguió la victoria a los 2:15 minutos del undédimo asalto de la pelea disputada en el "MGM Grand Garden Arena", en Las Vegas (Nevada)

Títulos del Canelo Álvarez:

Peso mediano de la AMB.

Peso mediano de la CMB (franquicia).

Peso supermediano de la AMB (regular).

Peso semicompleto de la OMB.

Hoy nos convertimos en leyenda. Somos 4 veces campeones mundiales.

Today we became legends. We are 4 times world champions. #TeamCanelo pic.twitter.com/x0lAgckL6K

— Canelo Alvarez (@Canelo) November 3, 2019