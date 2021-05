Canelo Álvarez presume lujosa pijama en su llegada a Texas

La madrugada de este martes, Saúl Álvarez (55-1-2, 37 KO's) arribó a Arlington, Texas, sede de su combate del sábado ante el británico Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO's)... Y lo hizo a su más puro estilo.

En un avión privado y ataviado con otra de sus características pijamas, el "Canelo" llegó al sitio donde defenderá los cinturones supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial (AMB), además de que buscará el de la Organización Mundial (OMB), en poder de Saunders.

La pijama con la que llegó es de la marca Dolce & Gabbana, en cuyo sitio web pueden encontrarse los pantalones en 31 mil pesos, mientras que la camisa en poco más de 25 mil, por lo que el modelito asciende a más de 56 mil pesos. El material de la pijama es 100% seda y el estampado es mayólico.

Se espera que Álvarez y Saunders se vean frente a frente este martes en el estadio AT&T, hogar de los Cowboys de Dallas en la NFL y del combate de este sábado.

The touches down in Texas! @Canelo | #CaneloSaunders pic.twitter.com/dSFBEZBvxB

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 4, 2021