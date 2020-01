Andy Ruiz fue más visto que el 'Canelo' Álvarez

Londres.—— En un año en el que el boxeo disfrutó o sufrió una de las mayores sorpresas de la historia del deporte, la revancha entre el mexicano Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua fue la transmisión más vista en el sistema de streaming DAZN superando a la actuación de Saúl Álvarez en noviembre.

El capítulo II de la rivalidad entre Ruiz y Joshua se posicionó sobre dos partidos de la Champions y el combate de Canelo contra Sergey Kovalev.

Con el impulso de los dos boxeadores mexicanos, la empresa de streaming deportivo alcanzó los 800 mil suscriptores.

Los dos enfrentamientos que sostuvo Álvarez en 2019 se posicionaron dentro del Top 10. El pugilista tapatío es la mayor estrella que tiene en la actualidad DAZN.

Los 10 eventos más transmitidos en DAZN en 2019

1. Ruiz vs. Joshua II (7 de diciembre)

2. UEFA Champions League: Tottenham vs. Liverpool (1 de junio)

3. UEFA Champions League: Liverpool vs. Barcelona (7 de mayo)

4. Canelo vs. Kovalev (2 de noviembre)

5. KSI vs. Logan Paul II (9 de noviembre)

6. UEFA Champions League: Tottenham vs. Bayern Munich (1 de octubre)

7. Serie A: Milán vs. Internazionale ( 21 de septiembre)

8. UEFA Champions League: Ajax vs. Tottenham (8 de mayo)

9. UEFA Champions League: Barcelona vs. Liverpool (1 de mayo)

10. Canelo vs. Jacobs (4 de mayo)

El futbol es el deporte más consumido en esta plataforma online.

Consumo por deporte

1. Futbol : 314.6 millones de horas

2. Beisbol: 38.1 millones de horas

3. Deportes de motor : 37.9 millones de horas

4. Futbol americano: 37.2 millones de horas

5. Boxeo: 22.6 millones de horas