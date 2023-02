Benjamín Mora, un técnico aventurero

Cuando Benjamín Mora emigró a Malasia (2016) para emprender su nueva aventura como técnico, lo hizo “con una maleta vacía”. En su regreso a México, “ya traía títulos, experiencia y un panorama distinto como DT”.

Mora Mendívil llegó al Atlas para este Clausura 2023 y, en charla con EL UNIVERSAL Deportes, describió su vuelta a suelo tricolor como una “simbiosis” entre él y los Zorros. Un reciente bicampeón necesitaba un estratega ganador.

“Yo buscaba trascender desde un lugar donde me pudiera demostrar que era capaz de estar a la altura de los desafíos que me había propuesto. Cumplí un ciclo de siete años, muy largo, no común en el futbol, y ganamos nueve títulos. Aprendimos, jugamos 200 partidos”, declaró Mora, sobre su aventura con el Johor Darul Takzim.

El timonel de 43 años de edad explicó que tomar la decisión de viajar a Asia no fue complicada, por un motivo.

“Somos singulares, individuales y todos tomamos nuestras decisiones mediante nuestras experiencias. Probablemente, a mí se me facilitó tomar esa decisión, porque mi vida fue así, siempre fui una persona que iba en busca de las cosas”, agregó.

Si bien, muchos técnicos prefieren o sueñan con emigrar al futbol europeo, él lo hizo a Malasia, pero pide no estereotipar las decisiones de los estrategas nacionales.

“Los demás tendrán sus motivos y razones, y son respetables. No hay que estereotipar cómo hacer algo de cierta manera; sin embargo, abrirte el panorama mundial te da mejores interpretaciones en las decisiones que tomamos como técnicos”, agregó.

Ahora en México, Benjamín desea continuar con la “transformación y logros del Atlas. Qué mejor, llegar a un equipo que ha tenido éxitos”.