Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 6-2 a los Rays y tomaron ventaja de dos juegos a uno en la Serie Mundial.

La ofensiva angelina explotó desde el primer inning, cuando, con dos outs, Justin Turner le conectó al abridor de Tampa Bay, Charlie Morton, un cuadrangular que voló por el jardín izquierdo del Globe Life Field y puso el 1-0 en la pizarra.

El bambinazo que inauguró el Juego 3 fue un claro augurio para Morton, quien recibió cinco carreras y siete imparables en cuatro entradas y un tercio de labor.

En contraparte, Walker Buehler, quien fue el primero en subir a la loma por los californianos, tuvo una implacable labor de seis entradas, en las que permitió una sola carrera y otorgó un pasaporte.

Además, se convirtió en el primer lanzador de la historia en recetar 10 ponches durante una presentación con un máximo de seis entradas.

En el tercer episodio, Max Muncy pegó un sencillo que envió a la registradora a dos de los hombres clave de la actual postemporada: Corey Seager y Justin Turner.

En el cuarto, Austin Barnes tocó de sacrificio en favor de Cody Bellinger, quien llegaba a home. Vino entonces Mookie Betts y, con una rola a la pradera de en medio, empujó a Joc Pederson.

En la parte baja del quinto rollo, el dominicano Willy Adames aportó la primera rayita para los Rays, con un doble productor que marcó el fin de la participación de Buehler.

Austin Barnes bateó un jonrón solitario en la sexta entrada; sin embargo, Tampa aun hizo lo posible por volver.

En la novena baja, el cubano Randy Arozarena pegó un palo de vuelta entera que significó la segunda carrera para los de Florida, decretó la pizarra y dejó todo listo para el Juego 4, que se disputará esta noche y que verá al mexicano Julio Urías abrir por los Dodgers.

A Walk(er) in the park. The Dodgers dominated Game 3. pic.twitter.com/Ahmjkou3j7

— MLB (@MLB) October 24, 2020