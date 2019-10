Primera ruptura en la nueva era de la LMP

Este 75 aniversario de la Liga Mexicana del Pacífico viene con todo, ahora con la expansión a 10 equipos donde antes eran 8, al parecer dicha liga nunca supo poner cláusulas en sus contratos comerciales y de transmisiones de televisión en caso de que su liga creciera como hoy lo hace con la llegada de los Sultanes de Monterrey y los Algodonero de Guasave.

Me cuentan personas allegadas a la liga que el problema inició cuando la directiva de los Algodoneros pidieron su parte de las ganancias por los derechos de transmisión que Megacable paga a la liga y que es distribuido a todos los equipos, la negativa de darle parte de esas ganancias al pequeño equipo guasavense fue unánime y no quisieron disminuir sus ganancias por compartir con el nuevo integrante, al ver esa respuesta la presidencia de la LMP pidió un pago extra por las transmisiones de ese equipo a la cablera, la cual se negó a pagar más de lo acordado en el contrato, ya que en ningún lado señala que se deba pagar más por una posible expansión.

Al ver la reacción de la liga fue tanta la molestia de la directiva algodonera que decidió que por ningún motivo su equipo sera transmitido gratis, por lo que buscó acomodo y firmó contrato con un grupo de televisoras que se encuentra en Sonora y Sinaloa donde sólo se podrán ver dichos juegos por televisión abierta en esos estados.

El no transmitirse los juegos en casa de los Algodoneros de Guasave sin duda es un retroceso grandisimo para el Pacífico ya que se jactan de ser la liga más profesional de beisbol en el país y es una fatal gestión no poder llegar a un acuerdo para que uno de los nuevos equipos de su circuito pueda ser transmitido a nivel nacional, imagínense lo que va causar cuando equipos como Charros de Jalisco, Sultanes de Monterrey y Águilas de Mexicali viajen a dicha ciudad y sus fanáticos no puedan ver a su equipo y en el peor de los casos de llegar a una final este equipo, gran parte de nuestro país no podrá ver los juegos más importantes de la temporada.

Sultanes no tiene ese problema ya que Multimedios se hará cargo de las transmisiones de sus juegos y podrán verse en gran parte del país.