Los deportistas continúan su preparación desde casa mientras la pandemia de Coronavirus sigue causando estragos en el mundo. Futbolistas, beisbolistas, boxeadores, todos siguen manteniendo su ritmo para volver a sus actividades.

Al menos eso necesita el lanzador de los Dodgers, Joe Kelly, quien mostró que todavía “no está en forma” para volver a la lomita.

El relevista de la novena angelina realizó un lanzamiento, pero no terminó donde él lo esperaba. La bola se impactó en una de las ventanas de su casa.

Este percance fue mostrado en redes sociales por su esposa, Ashley. "¿Te preguntas cómo va la cuarentena?", dice en el video mientras camina hacia el cristal roto.

La reacción de Kelly fue de sorpresa al ver que la bola rompió una de las ventanas.

Dodgers pitcher Joe Kelly was practicing his changeup and...

(via @ashleynicokelly) pic.twitter.com/wtOywVg2bB

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 16, 2020