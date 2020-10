Con jonrones de Freddy Freeman, Austin Riley y el curazoleño Ozzie Albies, además de pitcheo de Max Fried, los Bravos de Atlanta vencieron este lunes 5x1 a los Dodgers de Los Angeles en los playoffs de las Grandes Ligas.

Con la victoria los Bravos dieron el primer golpe en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional, disputada en el Globe Life Field de Arlington (Texas) ante 11.500 espectadores.

Fue el primer juego de las Grandes Ligas con aficionados en las gradas desde marzo cuando se suspendió la acción deportiva por la pandemia de coronavirus.

Los Bravos, campeones de la División Este del ´Viejo Circuito´, se adelantaron en el marcador 1x0 gracias a un jonrón en el primer inning de Freeman, un fuerte favorito al MVP (Jugador Más Valioso) del ´Viejo Circuito´.

En el noveno, los Bravos fabricaron cuatro carreras para irse arriba 5x1, la primera de ellas por jonró de Riley abriendo el inning frente al relevista Blake Treinen (0-1), finalmente el derrotado.

Acto seguido, el venezolano Ronald Acuña le dio doblete al jardín izquierdo, Freeman entregó en elevado al central y el dominicano Marcell Ozuna remolcó la tercera con imparable al derecho, mientras que el curazoleño Albies empujaba dos más con su cuadrangular.

La victoria fue para el apagafuegos Will Smith (1-0), quien lanzó apenas un capítulo.



