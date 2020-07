El relevista Joe Kelly cobró factura de los escándalos de los Astros y se llevó halagos en redes sociales.

En un juego que causó expectativas, los banquillos se vaciaron durante la victoria de los Los Ángeles por 5-2 sobre Houston en el primer duelo entre los equipos desde que se reveló que la novena texana robó señales rumbo a conquistar la Serie Mundial en el 2017 derrotado al equipo californiano.

Las peleas entre ambas novenas se sucedieron después de que Kelly realizó lanzamientos altos y estrechos a las estrellas de los Astros Alex Bregman y al puertorriqueño Carlos Correa en la sexta entrada.



Only the Astros could make me not think Joe Kelly is a bitch. Might start to like this guy. pic.twitter.com/DS7Tk4V7fm

— Steve Angelovich (@angelsteve89) July 29, 2020