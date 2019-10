Big Papi fuma puro durante transmision de televisión

Al término del juego 2 entre Yankees y los Astros de Houston, David Ortiz fue el centro de atención durante un programa de televisión de una cadena estadounidense junto con el exbeisbolista Alex Rodríguez.

Mientras se analizaba el juego en una zona del Minute Maid Park, casa de Houston, “Big Papi” comenzó a fumar un puro, lo que causó la sorpresa de los otros comentaristas, incluso “A-Rod” le comentó que era un área de no fumadores, a lo que Ortiz contestó: “No estoy planeando regresar. Habla cuando tú tengas uno”.

.@AROD: This is a non smoking building.@DavidOrtiz: I'm not planning on coming back... Smoke'em when you got'em! pic.twitter.com/RHEQ9pLnug

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 14, 2019