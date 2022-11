Andrés Guardado reveló que José Mourinho le pidió su camiseta

Andrés Guardado es el mexicano con mayor trayectoria en el futbol europeo y ya es uno de los que mayor jerarquía tienen, tanto que sus compañeros y rivales lo respetan dentro y fuera del terreno de juego.

En una entrevista para Star+, ‘El Principito’, recordó el día que el director técnico José Mourinho le pidió su camiseta después del partido entre el Real Betis y la Roma en la fase de grupos de la UEFA Europa League, algo que significó un halago para el mediocampista mexicano.



“Terminó el partido, me vino a buscar y me pidió mi camiseta. Vino al vestuario, iba saliendo y escuché, ‘Andrés’, ‘Guardado’, volteo y era Mourinho, me dice, ‘¿Me puedes regalar tu camiseta?’, le dije, ‘claro, míster, un honor’. Ese tipo de cosas es con lo que se queda uno. Estos son mis trofeos, son mis regalos que gente de futbol, que me ha visto de cerca. Competí contra Mourinho muchas veces aquí en la liga española, que él respete mi carrera y que valore un poco el jugador que he podido conseguir”, recordó el seleccionado mexicano.

El futbolista surgido del Atlas de Guadalajara está por hacer historia en Qatar 2022, pues disputará su quinta Copa del Mundo, algo que futbolistas como Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Lothat Matthaus y Gianluigi Buffon presumen.