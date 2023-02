André Marín recibió un especial mensaje de David Faitelson por su regreso a la TV

El domingo anterior por la noche significó el regreso de André Marín a la televisión, tras haber puesto pausa a su carrera periodística para atender sus graves problemas de salud.

"Yo iba al hospital por tres días. Me iban a revisar una operación en el estómago y algo que me dolía en la espalda y de pronto, en el hospital agarré tres diferentes tipos de virus de neumonía, entre ellos un neumococo", reveló el periodista de Fox Sports en su reaparición en el programa La Última Palabra.

Lee también: El emotivo mensaje de André Marín en su regreso a La Última Palabra: "Háganme caso, sin salud no hay nada"

"Fueron 45 días en terapia intensiva. Yo era de los que no creía en la frase de: 'sin salud no hay nada'. Háganme caso, sin salud no hay nada; gracias a Dios estoy vivo", añadió el exconductor de TV Azteca.

Y ahora que Marín ha vuelto a la pantalla chica, uno de sus colegas y excompañeros en el Ajusco, David Faitelson, le escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter:

"Me da muchísimo gusto ver el regreso de André Marín a la pantalla. Enhorabuena, André: Mostraste tú fortaleza y personalidad. La televisión deportiva mexicana ha recuperado, sin duda, a uno de sus grandes exponentes…".

Marín de inmediato respondió al periodista de ESPN: "Muchas gracias por tus palabras David. Un abrazo fuerte".