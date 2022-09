Ana Gabriela Guevara explota y exhibe al 'Exatlón': "No tiene nada de real ni deportivo"

Pocos programas han cautivado tanto a los televidentes en los últimos años como el 'Exatlón', una competencia que tiene el atractivo el ver deportistas mexicanos realizando diferentes pruebas físicas.

Una situación que en opinión de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), complica la preparación y el desarrollo de los atleta, quienes en muchos de los casos sufren fuertes lesiones después de participar.

La exatleta, además reiteró que el programa no cuenta con bases suficientes para ser catalogado como real y deportivo, pero por respeto a los deportistas no se les niega su participación.



"Lamentablemente en el pasado no se reguló, y muchos atletas saliendo de ahí eran candidatos a operaciones de carácter quirúrgico urgente, y derivado de un exceso de desgaste dentro de una producción de televisión que no tiene nada de real y deportivo. Es una producción que tiene tiempos y costos y ellos asumen el costo que eso lleva. No podemos negarle esa decisión de participar, pero si pierden toda garantía dentro de la institución".

La medallistas olímpica en Atenas 2004, reconoció que con la autorización de participar en el reality, la institución retira los apoyos económicos, gastos médicos, y baja del equipo multidisciplinario.

"Está claro con todos los deportistas que no hay permisos, que en el momento de solicitar su permiso para entrar al reality es baja total, baja de beca, baja de gastos de seguros médicos, baja de equipo multidisciplinario, y en el supuesto caso de que una vez que acabe su compromiso quisiera regresar pues va a empezar desde cero", finalizó.