Miguel Layún, uno de los hombres de experiencia de las Águilas del América habló sobre el comienzo del equipo en el Apertura 2022 de la Liga MX. El defensor mexicano aseguró que el plantel comandado por Fernando Ortiz vive únicamente un mal momento y que solamente queda soportar las críticas de la afición americanista.

"Si no hay exigencia en América me preocuparía, no creo que sea momento de alarmarse, creo que contra Monterrey hicimos un buen partido y diez minutos nos constó el resultado. No es bueno que América no saque los resultados pero tampoco el equipo ha dejado de hacer cosas, es momento de aceptar las críticas externas y seguir trabajando".



El exseleccionado nacional agregó que el equipo tendrá pronto una nueva oportunidad de regresar a los primeros puestos, una misión que parece más sencilla con la ayuda de los refuerzo que llegaron para la presente temporada, quienes ya demostraron su calidad en el juego ante Rayados de Monterrey.

"La gente está en su derecho de expresarse, de sentir y gritarlo. Nosotros en un par de días tenemos la oportunidad de demostrarles que queremos darles alegrías, el equipo es capaz y se incorporó gente importante como Jonathan Rodríguez, Jurgen Damm y Néstor Araujo, quienes ya demostraron que tienen cosas para aportar al equipo".



"El equipo es capaz, se incorporó gente importante que ya demostraron que tienen cosas que dar al equipo". Miguel Layún pic.twitter.com/pNifjl1ICa — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 12, 2022

SUERTE AL TRI EN QATAR

Por último Miguel Layún aprovechó la oportunidad para mandar los mejores deseos a la Selección Mexicana de Gerardo Martino, equipo en el que pidió confiar a unos meses de la Copa del Mundo.

"No se que esté pasando, hace mucho que no voy a la Selección Mexicana, creo todo es parte de un proceso. Espero que aa Selección Mexicana le valla muy bien en el Mundial de Qatar y que se muestre un buen avace".