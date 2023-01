Álvaro Fidalgo amplió su contrato con el América hasta el año 2026, decisión que le fue fácil tomar al futbolista español porque simplemente "el club le cambió la vida".



Fidalgo llegó a las Águilas para el torneo Guardianes 2021 a petición de Santiago Solari y desde ese certamen, su nivel ha ido en ascenso hasta convertirse en uno de los referentes azulcremas en la actualidad.

“Siendo sinceros, América me cambió la vida, es verdad que hice todo el proceso en España, pasé por buenas canteras, Oviedo, Sporting, en Madrid, salir del Madrid, lo que parecía que me llegaría no me llegó, tengo muchas personas a la que debo agradecer por cosas como esta, siento que es mi casa. América me cambió la vida hace dos años, ojalá devolver todo este cariño y confianza con título, es para lo que jugamos día a día”, declaró el español ante los medios de comunicación.

Álvaro Fidalgo recibió varias ofertas en este mercado de invierno; sin embargo, para él no tuvo nada que pensar sobre su continuidad con los emplumados.

“La verdad es que siempre está bien que otros se fijen en ti, en lo que estás haciendo, todo fue muy fácil, tanto el club, Diego (Ramírez), Santiago (Baños), todos estábamos de acuerdo de que queda muchísimo por hacer, seguir juntos en el camino, conseguir títulos, victorias, es el objetivo. Sonaron equipos, el teléfono sonó, pero tenía claro que quería estar en América, no valoré nada más”, apuntó el canterano del Real Madrid.

Álvaro Fidalgo le dice no a la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo prefirió no entrar en polémica en torno a ser convocado por la Selección Mexicana en los próximos años. Pará él, su prioridad y sueño, es representar a la Selección de España.

“La verdad no, no me he planteado nada de Selección (Mexicana), el sueño de cada jugador es representar a su país, mi posibilidad con España a día de hoy es inexistente; el trabajo es para mejorar y estar cada día, pero mi sueño es representar a la Selección Española, ese es mi pensar a día de hoy”, concluyó.

