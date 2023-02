Alejandro Irarragorri: "Quitar la multipropiedad por decreto es tapar el sol con un dedo"

Alejandro Irarragorri es de los pocos empresarios en México que han encontrado en el futbol un modelo de negocio redituable.

Actualmente, el Presidente de Grupo Orlegi, es dueño de Santos Laguna y Atlas, dos equipos de la Liga MX en los que ha invertido y que a mediano plazo corre el riesgo de perder con la eliminación de la multipropiedad.

Una medida que consideró necesaria pero requiere de lacreación de un proyecto a largo plazo y no por decreto.



"Hay cosas que debemos seguir trabajando para reinventarnos, la multipropiedad es una, sí, pero si se resuelve por decreto no es lo mejor. Quieren venir a tapar el sol con un dedo de lo que sucedió. Desde la óptica de nuestro grupo, hay que atacar temas estructurales del futbol mexicano, pero con estrategia y orden".

Irarragorri, agregó que otro de los temas importantes en los que se debe poner atención es el ascenso y descenso, pero al igual que la multipropiedad no se debe apresurar por darle gusto a unos cuantos.

"A mi me gusta el ascenso y descenso, pero más allá de que me guste, tenemos que ver su estructura. Cuando había un ascenso y descenso pocos jugadores se quedaban, las cuentas no daban, es algo que viene de la esencia, pero que en el mundo actual, debe tener procesos, finalizó.