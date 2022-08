Alan Mozo: "En Chivas perdemos todos y ganamos todos"

Ser penúltimos de la tabla general, no haber ganado todavía en el torneo y que en casa no hayan podido marcar un gol, es para sentirse avergonzados, porque Chivas está lejos de los objetivos que se plantearon y entiende Alan Mozo la responsabilidad que tiene al haber llegado como refuerzo.

“Creo que perdemos todos y ganamos todos, nadie se salva cuando el equipo está así. Creo que podrán darse destellos pero yo también he quedado a deber, la verdad porque el equipo va penúltimo y nadie se salva. Nadie puede decir que está en una bolsa aparte, todos estamos en la misma y por ende tenemos que accionar a eso, demostrando, trabajando como hemos querido y nadie en esta institución trabaja para perder”.



En algunos partidos la afición ha reaccionado al accionar del plantel con rechiflas, abucheos, entiende que estén molestos, sabe que merecen eso y más, pero aseguró que el Atlas les servirá de trampolín.

“La afición está en su derecho como cualquier persona, de expresarse como quieran. Creo que si van al estadio es para apoyar, en el fondo nos apoyan y nosotros no hemos estado a la altura de los resultados, la verdad es que nos da pena, nos da vergüenza y a cualquier jugador que se le apoye, en lo personal me ha tocado la fortuna de tener ese apoyo y me impulsa a dar el extra. Me encantaría que el sábado sea así, todos con la misma energía, porque estoy seguro que así nos acerca más al triunfo”.

Mozo precisó que de manera individual está avanzando a un mejor estado futbolístico, quiere lograrlo ya porque están atentando contra la historia de Chivas.

“Chivas nunca debe estar por la situación que sea, en un puesto de los últimos lugares, la institución no se lo merece y en los duros momentos la gente es cuando sale fortalecida, este será el caso y en las buenas están todos y en las malas, están los que merecen estar en las buenas. Nos duele muchísimo, nos sentimos avergonzados, tenemos ese sentimiento, queremos salir de esta etapa y el rival está perfecto para hacerlo con el pie derecho”.