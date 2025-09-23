Desde 1999, Ice Cube ha sido el lenguaje minimalista y arquitectónico de Chopard.

Este año, la Maison expande la cápsula de Alta Joyería que inició en 2024 añadiendo proporciones más audaces. Además, hay nuevas formas de llevar las piezas y subrillo“esculpido por la luz”.La propuesta afina su ADN geométrico y lo traduce en volumen, movimiento y modularidad. Estas son joyas pensadas para acompañar la vida real, con precisión técnica y una estética limpia.

Colección Ice Cube Haute Joaillerie de Chopard Foto: Cortesía Chopard

Aquitectura portable

La pieza maestra es un collar transformable compuesto por nueve hileras de cubos articulados en oro ético blanco y rosa, que pueden añadirse o retirarse por grupos de tres según la ocasión. La alternancia entre cubos pulidos en espejo y cubos engastados con diamantes crea ritmo y profundidad, mientras dos calibres y alturas distintas aportan relieve“tipo skyline”.

Es alta joyería con vocación de herramienta:se ajusta al look y al momento, sin perder carácter.

Colección Ice Cube Haute Joaillerie de Chopard Foto: Cortesía Chopard

Piezas que vibran con el pulso de la ciudad

La colección suma pulseras en versiones de tres o seis hileras—en oro rosa o blanco,parcial o totalmente pavé—y un alfiler multiuso (para llevar en la solapa, corbata o'incluso en el pelo) que subraya el guiño urbano del conjunto. El efecto“horizonte”nace de cubos a distintas alturas, un acabado que exige dominio en superficies irregulares y pulidos de gran precisión, saber hacer que Chopard ha perfeccionado en sus talleres.

Colección Ice Cube Haute Joaillerie de Chopard Foto: Cortesía Chopard

El hilo geométrico continúa con un anillo que enmarca un diamante talla Asscher de3 ct entre dos aros paralelos de oro blanco engastados en brillante,y con pendientesque combinan solitarios Asscher de 1.2 ct con una hilera móvil de 14 cubos pavé(extraíble para llevar asimétrico o minimalista). La mezcla de líneas octogonales ycubos refuerza la estética clara y estructurada de Ice Cube.Como todas lascreaciones de Chopard desde 2018, estas piezas se realizan en oroético de 18 quilates. Los cubos pulidos reflejan el entorno con intensidad—esa es la“luz”que esculpe la colección—y las sutiles variaciones entre piezas ponen en valorun nivel de acabado que solo se logra con engastes complejos en superficiesminiatura.

Un lanzamiento con vista a Manhattan

La cápsula Ice Cube Haute Joaillerie debutó durante New York Fashion Week, en uncóctel en el piso 55 de One Vanderbilt. La ubicación no fue casual:un mirador a losrascacielos para presentar una colección que piensa como ciudad. Entre losinvitados estuvieron Emily Ratajkowski, Ashley Graham, Winnie Harlow, Jodie Turner-Smith, Normani y más. El toque estético lo dieron la ambientación de barrasespejadas y el menú lúdico que preparó el chef Daniel Boulud.

Caroline Scheufele, copresidenta de Chopard, en la presentación en Nueva York de Ice Cube Haute Joaillerie Collection. Foto: Cortesía Chopard

