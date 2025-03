Zoé abarrota el Estadio GNP Seguros; así se vivió la experiencia sin celulares durante canción en Vive Latino 2025

La edición 2025 del Vive Latino tuvo uno de sus momentos más memorables con el regreso de Zoé al escenario principal.

La banda, liderada por León Larregui, ofreció una presentación repleta de visuales hipnóticos, luces envolventes y un setlist que hizo viajar a los asistentes por su extensa trayectoria musical.

Zoé en Vive Latino 2025: Un regreso estelar entre la nostalgia y el misticismo. (17/03/2025) Foto: Diego Simón Sánchez | El Universal

Un viaje musical por la nostalgia

Zoé inició su set con "Memo Rex", seguida de "Vinyl", encendiendo la energía del público. "Estamos muy contentos de estar aquí después de... desde 2020. Muchas gracias por estar aquí. Felicidades, Vive Latino, por 25 años", expresó Larregui entre ovaciones.

El concierto continuó con éxitos como "Ya no me destruyas", "Vía Láctea", "Paula", "Arrullo de estrellas" y "Labios rotos", creando una atmósfera cargada de nostalgia y emoción. Uno de los momentos más celebrados fue la aparición sorpresa de Denise Gutiérrez, vocalista de Hello Seahorse!, quien se unió a la banda para interpretar "Luna", recibiendo una ovación especial del público.

Un cierre sin celulares

Cuando el concierto parecía haber llegado a su fin, Zoé regresó al escenario con una petición especial: vivir la música sin distracciones. En colaboración con Heineken, la banda pidió a los asistentes guardar sus celulares y disfrutar la interpretación de "Soñé" de manera auténtica.

León Larregui tomó el micrófono y anunció: "Queremos que esta canción la vivan de verdad, sin pantallas, solo sintiendo la música". La idea, promovida por Heineken y la agencia creativa LePub, forma parte de una iniciativa que busca incentivar la desconexión digital en eventos en vivo.

Cuando el concierto parecía haber llegado a su fin, Zoé regresó al escenario con una petición especial: vivir la música sin distracciones. Foto: El Universal

La campaña está alineada con el lanzamiento del "The Boring Phone", un dispositivo con funciones básicas que la marca cervecera presentó en el Heineken Silver Live Out. "Queremos revolucionar el entretenimiento para las nuevas generaciones. Disfrutar el momento es clave para ellas, pero también lo es compartirlo. Con la ayuda de Zoé, buscamos ofrecer lo mejor de ambos mundos", mencionó Greg Lim, brand manager de marcas premium de Heineken México.

El resultado fue un momento único: miles de personas cantando "Soñé" con los ojos cerrados, abrazados o simplemente dejándose llevar por la música. Un cierre mágico que recordó a todos la importancia de vivir el presente.

