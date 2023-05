Yeri Mua: estas son todas las cirugías que se ha realizado la influencer

Una de las influencers más queridas de nuestro país es la joven Yeri Mua. La joven cosecha más de 6.7 millones de seguidores en Instagram y allí siempre comparte fotos y videos de su día a día.

Recientemente la influencer se volvió viral luego de que confesara en un podcast que sufrió un desorden alimenticio cuando era adolescente, pero ahora vuelve a estar en boca de todos al hablar de las cirugías a las que se ha sometido.

¿A qué cirugías se sometió Yeri Mua?

En una entrevista en el programa “Pinky Promise”, Yeri Mua confesó por qué comenzó a hacerse cirugías estéticas.





Yeri Mua explicó en el programa que ella acostumbra a arreglarse todos los días, incluso aquellos días en los que no tiene que salir de su apartamento. Es por ello que decidió hacerse un par de “arreglitos” estéticos.

Una de las primeras cirugías estéticas a las que se sometió Yeri Mua fue cuando tenía tan solo 19 años. La joven aseguró que se sentía deprimida y que no estaba conforme con su apariencia.

“Yo me miraba en el espejo y decía: Fiona de Shrek. Me criticaban mucho, me comparaban con otras muchachas. Me empecé a operar, dije: ‘estoy harta de ser fea’. Mi primera cirugía fue a los 19, pero entre los 19 y los 20, me sometí a quirófano como 4 o 5 veces, porque todos esos comentarios y lo que estaba pasando en mi vida me afectaban”, fueron las palabras textuales de Yeri Mua.

“Primero me hice la lipo y dije: ‘no me voy a hacer nada más, luego la rino, luego otra lipo, busto, otra lipo, papada, carillas”, continuó Yeri Mua. “Cada seis meses estaba metida en el quirófano, es lo mínimo que te piden para poder entrar a quirófano”, finalizó la influencer.