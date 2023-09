Yahritza y su Esencia reviven polémica: aclaran que dichos virales se referían a la comida de su mamá

Este no fue el año que Yahritza y su Esencia hubiesen esperado, pues impactó de manera significativa sus vidas en la cuestión personal y musical.

Pese al éxito obtenido en las listas de popularidad por su canción “Frágil”, los miembros de la agrupación pasaron por un polémico momento que les costaría millones de seguidores.

Y es que en una entrevista mencionaron que no les gusta el ruido de la Ciudad de México, también criticaron la gastronomía mexicana. Pero esa no fue la verdadera razón que generó la molestia de los mexicanos, pues en algún momento la mayoría nos hemos quejado de algo.

Según usuarios de internet, la verdadera molestia fue que compararan “el sazón” de la comida de Washington, diciendo que es mejor que la comida mexicana porque no les gusta el picante y prefieren chicken.

Lee también: Yahritza recibe apoyo de su hermano ante críticas en redes sociales: "eres única, nadie te opaca"

Yahritza y su Esencia reviven polémica, ¿qué dijeron ahora?

Tras las declaraciones respecto a la comida mexicana que se hicieron virales en días anteriores, los integrantes de Yahritza y su Esencia no imaginaron el alcance que tendrían, pues disminuyeron significativamente su número de seguidores en redes sociales.

Además, los mexicanos no han querido perdonar a los jóvenes músicos pese a una entrevista que se les hizo en su propia casa en compañía de sus padres, en la que con lágrimas en los ojos rindieron una explicación ante los malos entendidos.

Esta vez, se viralizó una entrevista en la que Armando Martínez, aclaró que no se refería a la comida de Washington, sino a la comida que hace su mamá en dicha ciudad.

“La comida de Washington, pero me refería a la que hace mi mamá, en el pueblo donde vivimos sí hay mucha gente que vende birria y todo eso y si está buena, pero no me refería a eso de Washington si no de la comida de mi mamá, y ahora la gente me agarra de carrilla y me dice Míster Washington”, expresó.

La entrevista fue realizada por el influencer conocido como Doble G.

Lee también: Yahritza y su Esencia se presenta en México y otra vez pide perdón: "la neta es un orgullo ser mexicano"

El rechazo de un país

Los mexicanos parece que no han perdonado a Yahritza y su Esencia, pues recientemente en la presentación que tuvieron junto a Grupo Frontera en el Zócalo capitalino, fueron fuertemente abucheados.

El descontento por la presencia de la agrupación en la conmemoración del grito de Independencia se hizo evidente, por lo que únicamente interpretaron la canción “Frágil” y salieron del escenario.

Varios artistas como Paquita la del Barrio, Clarín León e incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, han pedido a los mexicanos que “les den chance”, pues aún son muy jóvenes.

No obstante, esta no es la primera vez que los mexicanos “terminan” con la carrera de un artista por sus comentarios.

Hay que recordar que Tiziano Ferro fue uno de ellos, al igual que Mónica Naranjo y Ángela Aguilar.

Lee también: ¿Hablaron de más? Tiziano Ferro y artistas que sentenciaron su carrera con polémicas declaraciones





También te interesará:

Qué es el cuachalalate y cuándo consumirlo

Estos son 2 alimentos repletos de Omega-3 ideales para proteger tu corazón de infartos

¿Qué alimentos puedes comer para tener un cerebro saludable?

¿TikTok, un espacio seguro? Las estrategias de la plataforma para promover la salud mental





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





ayef/sal