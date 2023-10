Ximena Orozco, actriz mexicana, decide quedarse en Israel: "estamos aquí en las buenas y en las malas"

Ximena Orozco, quien desde que llegó a vivir a Israel adoptó el nombre de Hannah Abutbul, ha recurrido a las redes sociales para documentar cómo es que ella y su familia afrontan el conflicto con Palestina.

Hace unos días compartió con su comunidad de seguidores la manera en que el pueblo israelí se organiza para realizar colectas de víveres, donar sangre a las víctimas e incluso las acciones que los profesionales de la salud mental hacen para apoyar a la población.

A través de Instagram, la influencer explicó que había acudido a la Embajada de México en Israel para tratar de salir del país en uno de los aviones de rescate para mexicanos. Sin embargo, no lo consiguió.

“Se supone que mandaron vuelos para rescatar mexicanos, y estoy aquí desde hace 2 horas, son las 11 de la mañana. Ni siquiera está abierta, no contestan, mandé mails a todos los que hay... números de emergencia. ¿Dónde están los vuelos? ¿Dónde nos van a ayudar?”, indicó en un video.

Ximena Orozco acudió a la Embajada de México en Israel y "estaba cerrada". Foto: Instagram

Leer también "Recen por nosotros", exactriz mexicana narra cómo vive conflicto Israel-Palestina

Ximena Orozco envía contundente mensaje de apoyo a Israel

A pesar de haber encontrado cerradas las oficinas de la Embajada, la actriz de 26 años decidió quedarse en Israel con su esposo Avishay Avrahah Abutbul y su hijo, así lo dio a conocer este jueves.

En su cuenta oficial publicó una foto junto a su pequeño en la que escribió el siguiente mensaje: “Cuando nos preguntan ¿cómo estamos? No sé qué contestar… físicamente bien, pero ¿por dentro? No, no bien. Pero tengo que estar bien para que mi bebé sienta que está todo bien… y eso ¿cómo se hace?”.

La actriz confesó que a raíz del conflicto entre Israel y Palestina consideró la posibilidad de refugiarse en México. “No sé… pensé en irme a México, pero… después de la ayuda NO recibida por parte de la embajada pensé: ¿Por qué me voy a ir del país donde vivo, el país que será de mis hijos?”, añadió.

Leer también Actriz mexicana actualiza su estado en Israel: "me da miedo que en lo que me esté bañando me agarre una alarma"

La exestrella de "La Rosa de Guadalupe" agradeció al pueblo israelí y a quienes se han preocupado por el bienestar de ella y sus seres queridos:

“No, no me voy. Cuando hay personas tratando de poder regresar a Israel para ayudar, cuando todos los que estamos aquí estamos de alguna forma viendo en qué podemos contribuir. Estamos aquí en las buenas y también en las malas”.

Además, Hannah Abutbul aprovechó para enviar un contundente mensaje a las mujeres que en medio de la guerra deben proteger a sus hijos.

“Abrazo a todas las mamás que están con sus hijos tratando de hacerles llevar esto lo más ameno posible. Y un abrazo más fuerte a todas las que están solas porque sus esposos están en el ejército”, concluyó.

Ximena Orozco o Hannah Abutbul en Israel. Foto: Instagram

La artista comenzó a interesarse en el judaísmo cuando tenía 18 años. En su canal de YouTube documentó su transición religiosa, hasta que dejó su vida en México para casarse en Israel y formar una familia.





También te interesará

¿Qué ocasiona la deficiencia de vitamina D en el organismo?

Conoce el "poderoso" fruto seco con 6 veces más omega 3 que el salmón

¿Por qué Adela Micha se reunió con Salinas Pliego en TV Azteca?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

foh