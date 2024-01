“Y se quejan de los revendedores de Costco”: reviven VIDEO de personas "agandallando" la Rosca de Reyes

La conducta de algunas personas al acaparar productos alimenticios como pasteles, tartas, entre otros postres sobre todo, para luego revenderlos a costos a veces incluso del doble o triple que el original, ha sido reprobada en diversas ocasiones por usuarios de redes sociales.

Los casos de la cadena Costco, donde se han captado en múltiples sucursales a lo largo de la República, sucesos en los que los llamados "revendedores" se apropian de una gran cantidad de un sólo producto, sobresalen entre este tipo de incidentes.

Apenas hace unos días, se hizo viral en redes sociales el video de una revendedora en una sucursal de Costco, aparentemente en Tijuana, cuyo carrito de compras estaba atiborrado de las famosas Roscas de Reyes. Al ver esto, otros consumidores interpelaron a la señora y, en un descuido de ésta, comenzaron a quitarle parte de los productos.

Mujeres se enfrentan a golpes por un pastel en tienda Costco

Pero no todas las historias tienen este tipo de finales, pues las más de las veces, suelen haber altercados violentos (empujones, riñas, forcejeos, e incluso, peleas) entre los compradores por hacerse de los postres tanto para su consumo personal como, principalmente, para revender.

Tal es el caso que compartió el usuario de TikTok @mauricioarias89, el cual mostró que presuntamente en una sucursal de Costco de Satélite elementos de seguridad de la policía tuvieron que interceder debido a que dos mujeres llegaron a los golpes por un pastel con temática de la película "Matilda".

Reviven video de personas abalanzándose a la Rosca de Reyes

Usuarios de redes sociales revivieron un video de la Rosca de Reyes Monumental en Zacatecas 2013. En éste, se observa una larga hilera de mesas con Roscas de Reyes y decenas de personas frente a ellas.

No obstante, en cuestión de segundos, las mesas quedaron vacías, puesto que los reunidos ahí: niños, jóvenes y adultos se lanzaron indiscriminadamente de forma avariciosa sobre los panes expuestos en las mesas.

El evento habría sido organizado por el gobierno de dicha ciudad.

"Costco nos enseñó que en México estamos acostumbrados a que 'El que no tranza no avanza'. Tanto los que se creen fifís como el pueblo bueno y sabio están atravesados por los mismos valores capitalistas: agandallar para ganar, acaparando o arrebatando", "Lamentablemente no hay educación", "No tiene nada que ver con el capitalismo, Japón es un país capitalista y nunca vas a ver este tipo de situaciones, todo tiene que ver con una cultura del respeto e higiene, que México no tiene", fueron algunos comentarios de usuarios de redes sociales.

Costco nos enseñó que en México estamos acostumbrados a que "El que no tranza no avanza". Tanto los que se creen fifis como el pueblo bueno y sabio están atravesados por los mismos valores capitalistas: agandallar para ganar, acaparando o arrebatando. pic.twitter.com/yloY901C8o — Eʟ Zᴏʀʀᴏ Pᴀʀʟᴀɴᴄʜɪ́ɴ 🦊 (@ZorroParlanchin) January 7, 2024

