VIDEO: Tiktoker revela cuáles son las diferencias de vivir en México y Cuba; "todo dentro de nuestra isla es un lujo"

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un espacio clave para que las personas compartan sus experiencias y perspectivas sobre distintos aspectos de su vida cotidiana.

En particular, plataformas como TikTok han logrado captar la atención de miles de usuarios, ya que ofrecen visiones cercanas y rápidas sobre realidades diversas. En este contexto, una tiktoker cubana ha logrado destacar por su relato sobre las diferencias entre la vida en Cuba y México, un testimonio que ha conmovido y generado reflexión entre su audiencia.

Tiktoker revela cuáles son las diferencias entre México y Cuba

Por medio de un video que compartió en su cuenta china, la influencer cubana Elizabeth Ponte, quien actualmente reside en México, compartió las dificultades que enfrentaba en su país natal. En su relato, Ponte describe cómo las carencias básicas formaban parte de su día a día.

Uno de los aspectos que más destacó fue la constante falta de electricidad, una situación que afectaba tanto a la vida cotidiana como a la organización de las tareas del hogar.

“Todo el día me la vivía estresada porque me acostaba sin luz y me levantaba sin luz. Yo vivía cargando el teléfono, nunca lo quitaba de la corriente porque si se iba la luz, ya no tenía carga", mencionó.

Además, subrayó la dificultad adicional que enfrentaban las madres cubanas, quienes debían recurrir a métodos alternativos, como la leña, para cocinar cuando la electricidad no estaba disponible.

"Con el tema comida, a las madres cubanas y a todo el que cocine en Cuba y tenga esa responsabilidad una casa, hay que darles un premio literalmente porque la corriente como les dije se va cuando le da la gana. A veces pues no sabes cuándo regresa o no sabes cuándo se va, entonces no te puedes ni siquiera planificar y hacer todo temprano", dijo.

Otro tema que abordó fue la escasez de tiendas y la limitación en el acceso a productos de consumo personal. En Cuba, las tiendas que existen son del gobierno, y la ropa que ella misma utilizaba llegaba a través de envíos de familiares desde el extranjero, una práctica común entre muchas familias cubanas.

"Algo que los mexicanos tienen normalizado que en Cuba no existe son las tiendas, ya sea Bershka, Stradivarius, desde esas hasta las más caras, incluso las más baratas en Cuba no hay ninguna. Las tiendas que hay en Cuba son las del gobierno porque ya saben que en Cuba nadie puede tener nada particular", agregó.

También compartió su experiencia al llegar a México, donde notó una mejora significativa en su calidad de vida. Uno de los aspectos que más le sorprendió fue el acceso a una variedad de productos y servicios que en Cuba son inaccesibles para la mayoría.

"Otra cosa que en México es normal y en Cuba es prácticamente para personas que tienen dinero es salir a comer. Tener un restaurante favorito, ir a ese restaurante porque sí, porque te gusta ir, porque te gusta esa comida realmente en Cuba no pasa.Es para muy pocas personas, para muy pocas familias las que pueden pagar un restaurante en Cuba", recalcó.

Además habló sobre las diferencias en los salarios. Según Ponte, el salario promedio en Cuba es de apenas 4 dólares al mes, lo que dificulta el acceso a servicios y bienes básicos.

"Por eso siempre que les digo que Cuba es más cara que México y me dicen que no, que Cuba es súper barata. Es para ustedes los extranjeros que es como que ciertamente un poco barato, pero para los cubanos realmente casi todo dentro de nuestra propia isla es un luxe. Por cierto un cubano nunca jamás en la vida va a un hotel", finalizó.

