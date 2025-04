Tiktoker con discapacidad visual acusa discriminación de extranjero en parque de CDMX: “me hizo sentir incomoda”

Por medio de redes sociales, se está viralizando el video de denuncia de la usuaria de TikTok @cherry_baja_vision, quien pasó por un momento desagradable, a causa de un extranjero con quien se topó mientras corría en un parque de la CDMX.

La creadora de contenido que comparte a través de la plataforma su experiencia como una persona con discapacidad visual, documentó el momento en el que se enfrentó a un extranjero que iba invadiendo la pista para correr.

Pista para correr. Foto: Especial

Tiktoker con discapacidad visual acusa discriminación de extranjero en parque de CDMX

De acuerdo con su relato y con el fragmento del clip, la tiktoker salió a correr a un parque que cuenta con una pista delimitada para esta actividad, sin embargo, en medio de su entrenamiento se percató que la pista estaba siendo obstruida por un extranjero que paseaba a sus perros sin correa.

Al ser una persona de baja visión, la joven que vestía una playera anunciando su discapacidad, le pidió permiso a la persona que iba paseando a sus perros, para que se hiciera a un lado y su respuesta fue gritarle que bajara su velocidad.

Ante la reacción poco amable, la tiktoker que iba en compañía de su guía y fue apoyada por un señor que iba trotando en la misma pista, le mencionaron al extranjero que debía ponerle correa a sus perros.

“Para eso es el parque, para los ciudadanos”, respondió el hombre que no quiso entender la explicación de las personas que usaban la pista para correr y de la joven que se identificó como alguien con discapacidad desde un inicio.

“Van a hablar aquí los mexicanos de civilización (...) ustedes sois unos salvajes”, exclamó con iroinía.

Al final del video la joven aseguró que cuando dejó de grabar, la persona de los perros hizo sonidos de mono y se burló del señor que se acercó para apoyarla.

“Me hizo sentir incómoda, me hizo sentir extranjera en mi propio país, pareciera que yo soy la que no está cumpliendo las reglas, la que no conoce el código civil”, mencionó.