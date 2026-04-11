VIDEO: remolino de polvo en Chichén Itzá sorprende a turistas; ¿por qué se forma este fenómeno?

En días recientes, la zona arqueológica de Chichén Itzá ha captado la atención del mundo digital nuevamente, en esta ocasión por un fenómeno natural que sorprendió a todos sus visitantes y fue capturado en video.

Las imágenes virales muestran un remolino de polvo que apareció repentinamente frente al Templo de Kukulcán, dentro del área que es patrimonio cultural de la humanidad. Se puede ver que el torbellino alcanzó una gran altura, pero se desconoce cuanto tiempo tardó en deshacerse o moverse a otra región.

Este fenómeno llamó la atención de decenas de turistas que se encontraban circulando en la zona, obligándolos a distanciarse del remolino y causando que muchas personas sacaran su celulares para capturar el momento.

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🌪️‼️REMOLINO SORPRENDE FRENTE A PIRÁMIDE EN CHICHÉN ITZÁ ‼️🏛️😱📹



📌 Un remolino de polvo apareció de forma repentina frente a la pirámide de Kukulcán en #ChichénItzá, en #Yucatán, causado por corrientes de aire.

El fenómeno generó todo tipo de reacciones en redes, donde algunos… pic.twitter.com/Q3eszEPAL2 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) April 11, 2026

¿Por qué ocurren los remolinos de polvo?

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, un remolino de polvo o arena —también conocido como tolvanera— se produce cuando el aire próximo al suelo es muy inestable, por ejemplo cuando el suelo está muy caliente a causa del sol (insolación).

Suelen llegar a menos de los 30 metros de altura, pero en casos extremos pueden alcanzar a medir hasta un kilómetro. Se trata de remolinos de polvo generalmente débiles, breves y superficiales, por lo que aunque su presencia pueda generar impacto, no representan un peligro significativo.

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Los remolinos de polvo o arena no suelen representar un gran peligro, aunque pueden causar algunos daños. Foto: Organización Meteorológica Mundial

¿Qué significa este fenómeno en la cultura maya?

Luego de que las imágenes se hicieran virales, decenas de usuarios comenzaron a asociar la presencia del torbellino de polvo con antiguas creencias y misticismos mayas.

De acuerdo con las y los internautas de redes sociales, este fenómeno se puede interpretar como una manifestación del dios maya Kukulcán (la Serpiente Emplumada).

Otros comentarios mencionan que en la creencia popular, estos remolinos son espíritus o aluxes bailando y jugando en el viento; mientras que otras ideas simplemente dicen que, al igual que muchos fenómenos naturales se asocian con cosas, los torbellinos de polvo traen el mensaje de buen augurio o buena suerte, cambios climáticos o eventos especiales.

La pirámide de Kulkulcán en Chichén Itzá. Foto: Victor Ruiz Garcia/REUTERS

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