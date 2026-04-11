¿Valentía o riesgo?; joven escala poste de luz para rescatar a gaviota en La Paz

Un nuevo acto de valentía se ha hecho viral en redes sociales, gracias a un video en el que se captó el momento en el que un joven escala un poste de luz para salvar la vida de una gaviota que se encontraba atrapada en la cima.

El suceso ocurrió en el malecón de La Paz, Baja California Sur, el pasado jueves 9 de abril y las imágenes muestran el momento exacto en el que el hombre decide trepar la farola para auxiliar al animal.

Hombre arriesga su vida para salvar a una gaviota en La Paz, Baja California Sur

En el video viral se ve al joven comenzar a trepar el poste sin zapatos, logrando llegar hasta la parte superior relativamente rápido. Una vez cerca de la cima, se ve cómo el hombre —que portaba unos shorts, una camisa y una gorra hacia atrás— se apoya con la primera ramificación de luz del poste para poder seguir escalando.

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El suceso ocurrió en el malecón de La Paz el pasado jueves 9 de abril. Foto: X

El sujeto procede a seguir deslizándose hacia arriba con movimientos más lentos y abrazando la luminaria hasta alcanzar el punto máximo, donde una de las alas de la gaviota parecía atorada.

Luego de lograr reposar su cuerpo de manera inclinada sobre la ramificación más alta del poste, el joven alcanza al ave marina, sin embargo, se ve cómo le tomó un poco más de tiempo desatorar al animal.

Debido a la altura y el riesgo de caer, el hombre se vio obligado a soltar al ave, la cual fue atrapada por algunos de los espectadores que se encontraban en la escena. Posteriormente, el joven logra bajar del poste de luz sin complicaciones, ganándose los aplausos de las personas en los alrededores que se detuvieron a presenciar el acto.

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El joven ha sido aplaudido por su valentía y por su determinación para ayudar al ave marina a pesar de que pondría su vida en riesgo. Foto: X

Este video viral ha conmovido a miles de usuarios de todo México, ganándole al joven el apodo de "héroe sin capa". Las y los internuatas han reconocido y aplaudido su determinación para ayudar a un animal que lo necesitaba, realizando el rescate sin equipo de protección y a varios metros de altura.

"Esto es amor hacia un ser vivo , así debemos ser todos y el mundo sería otra cosa , Dios bendiga a ese chamo por su gran corazón", "Qué muchacho tan valiente y empático" y "¡El mundo aún tiene esperanza! Héroe sin capa", son algunos de los comentarios con los que se ha celebrado la acción del joven.

Las imágenes virales fueron compartidas a través de las redes sociales de la empresa mexicana de medios multimedia, Grupo Fórmula.

Un joven arriesgó su vida para rescatar a una gaviota que se encontraba en peligro en el malecón de La Paz, Baja California Sur. El hecho fue capturado por las personas que quedaron asombradas por el gesto. 🪶😱



📹: Especial. pic.twitter.com/2sK9p4HQWa — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 11, 2026

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el ave lesionada recibió atención especializada, si fue puesta en libertad de nuevo, ni cómo se encuentra actualmente.

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