VIDEO: Hombre muere en plena transmisión en vivo mientras era entrevistado

Un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales muestra el momento en que Mario Ureña, presidente de la Ruta SO de Santiago Oeste y destacado líder choferil, sufre un paro cardíaco mientras era entrevistado en vivo.

El incidente ocurrió durante su participación en el programa "El Café de Diario 55", transmitido por Supertv 55, donde el dirigente abordaba temas relacionados con el transporte público.

cdn37 El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



Paz! 🕊️ A su alma 🙏🥺 pic.twitter.com/UF4eBsV2aq — @RubénTejada (@RubenTejadaM) December 3, 2025

El lamentable suceso tuvo lugar el pasado miércoles 3 de diciembre en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, y su muerte fue confirmada poco después por la cuenta oficial de Facebook de Supertv 55, medio que fue testigo de sus últimos momentos.

En su publicación, el canal expresó su profundo pesar por la pérdida, extendiendo sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Ureña, así como al sector transporte de Santiago.

"En Supertv 55 valoramos su incansable compromiso con la comunidad y reconocemos su gran trayectoria como líder choferil. Paz a su alma," señaló el medio en su mensaje.

Hombre muere en plena transmisión en vivo. Foto: Captura de pantalla

¿Qué ocurrió en la transmisión?

De acuerdo con medios locales, Ureña perdió repentinamente el conocimiento durante la entrevista y cayó desmayado sobre el sofá del set, lo que dejó a los presentes completamente sorprendidos.

En los videos que se difundieron a través de redes sociales, se puede observar cómo personal del programa intentaron de inmediato asistirlo, mientras el canal interrumpió la transmisión en vivo para dar paso a la emergencia.

Por su parte, el medio de comunicación, a través de su portal, explicó que Mario sufrió una descompensación súbita en plena transmisión. A pesar de los esfuerzos del equipo de Supertv 55, quienes rápidamente solicitaron asistencia médica y realizaron maniobras de reanimación, Mario Ureña falleció debido a un infarto fulminante.

