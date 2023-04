VIDEO: Hacen "exorcismo" a mujer poseída y termina cantando letras de Shakira

Una joven mujer se volvió viral en redes sociales, luego de que se le practicara un exorcismo y comenzara a interpretar canciones de Shakira.

Por medio de Twitter, la usuaria @gatasinbotas26 difundió el video donde se observa a la mujer siendo sostenida por personas mientras se encontraba supuestamente poseída.

Sin embargo, de manera repentina, la protagonista del video viral se puso a cantar el "Waka Waka" de Shakira. Y no solo eso, pues la chica interpretó la melodía de manera afinada, lo que no pasó desapercibido por los internautas.

Aunado a ello, la joven se puso a cantar "Love they way you lie" de Rihanna y Eminem.

Coooogeee, los demonios ya no lloran los demonios facturan. pic.twitter.com/w4749omuRx — Tía Bartola.🐈 (@gatasinbotas26) March 24, 2023





Video viral

El video, tendencia en varias partes del mundo, acumula millones de reproducciones, parodias y comentarios de todo tipo.

El pastor Juan Gabriel, usuario que publicó el video original, el cual fue eliminado, subió un nuevo clip en donde opina sobre el revuelo generado por el material.

Como era de esperarse, no faltaron quienes afirmaron que, “si el demonio canta el ‘Waka Waka’, es porque la canción vino del mismo infierno”.

Otros aseguraron que “hace años se supo que Shakira hizo un pacto por popularidad y fue nombrada novia del mal, y lo que dice en sus canciones trae mensajes diabólicos”.

Por supuesto, lo más probable es que se trate de una actuación por parte de la joven, quien no esperó convertirse en protagonista de uno de los videos virales del momento.

¿Qué significa la expresión "Waka Waka"?

"Waka Waka" fue la canción que interpretó Shakira junto a la banda Freshlyground para el Mundial de Sudáfrica 2010. Aunque se trata de una canción muy popular, no todos conocen el significado detrás de su letra.

Según el portal Billiken, la expresión Waka Waka era un saludo que hacían soldados de Camerún durante la segunda guerra mundial. Esta frase pertenece al canto popular Zangalewa de las tropas y grupos de jóvenes marchistas de Camerún y África.

Con información de El Comercio Perú.



