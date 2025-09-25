VIDEO: Estudiantes cantan por diversión en el Metro y policías intentan detenerlos presuntamente por trabajar en los vagones

Por medio de redes sociales se hizo viral un video captado por los usuarios del STC Metro, cuando un grupo de policías intentó sacar a los dos jóvenes que venían cantando al interior del vagón, presuntamente por trabajar dentro de las instalaciones.

El caso generó revuelo, ya que los testigos aseguran que los chicos no eran artistas callejeros, sino estudiantes que iban cantando por diversión durante su trayecto y que en ningún momento se acercaron a los pasajeros a pedir dinero.

Metro CDMX. Foto: Especial

Estudiantes cantan por diversión en el Metro y policías intentan detenerlos

En el video que apenas dura dos minutos, se observa que al confrontar a la autoridad, los uniformados pidieron refuerzos, quienes amedrentaron y con jalones, entre 6 policías sacaron a los dos chicos.

Los demás pasajeros, gritaban para defender a los estudiantes, y aclarar que no iban pidiendo dinero: “No están haciendo nada”, “Ya déjenlos en paz”, “Ellos los están provocando”, “Tranquilos”.

En redes sociales, las imágenes provocaron una ola de indignación, pues los internautas mencionaron que hubo un presunto abuso de autoridad por la forma en que trataron a los jóvenes.

Dos estudiantes, apenas veinteañeros, iban cantando por diversión en su trayecto. No pedían dinero, no eran artistas callejeros. Aun así, seis policías intentaron detenerlos con el pretexto de que estaban ‘trabajando’. ¿Qué opinan?



pic.twitter.com/1P9UhYtxpk — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) September 25, 2025

"¿A poco ya no se puede ser feliz en el metro?"

"Están en el total derecho de cantar, su libertad y libre albedrío"

"Si nos e puede 'trabajar', cuando van a detener a los vagoneros"

"¿Por qué los tratan como delincuentes?"

"Hay tantos delincuentes en la calle, como para que pierdan el tiempo en detener a unos estudiantes"

Fueron algunos de los comentarios en el video.

dcs