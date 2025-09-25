Más Información

La mejor fórmula para dejar tus cristales, espejos y ventanas sin manchas

La mejor fórmula para dejar tus cristales, espejos y ventanas sin manchas

VIDEO: Estudiantes cantan por diversión en el Metro y policías intentan detenerlos presuntamente por trabajar en los vagones

VIDEO: Estudiantes cantan por diversión en el Metro y policías intentan detenerlos presuntamente por trabajar en los vagones

¡Viva el amor! Chofer detiene su ruta para llevar flores a su pareja y se viraliza

¡Viva el amor! Chofer detiene su ruta para llevar flores a su pareja y se viraliza

MTU en México: Guía paso a paso para establecer el límite de transferencia bancaria en la app de BBVA

MTU en México: Guía paso a paso para establecer el límite de transferencia bancaria en la app de BBVA

Emma Watson deja de lado sus diferencias políticas al recordar a J.K Rowling, esto dijo la actriz

Emma Watson deja de lado sus diferencias políticas al recordar a J.K Rowling, esto dijo la actriz

Por medio de redes sociales se hizo viral un captado por los usuarios del STC Metro, cuando un grupo de policías intentó sacar a los dos jóvenes que, presuntamente por trabajar dentro de las instalaciones.

El caso generó revuelo, ya que los testigos aseguran que los chicos no eran artistas callejeros, sino estudiantes que iban cantando por diversión durante su trayecto y que en ningún momento se acercaron a los pasajeros a pedir dinero.

Leer también:

Metro CDMX. Foto: Especial
Metro CDMX. Foto: Especial

Estudiantes cantan por diversión en el Metro y policías intentan detenerlos

En el video que apenas dura dos minutos, se observa que al confrontar a la autoridad, los uniformados pidieron refuerzos, quienes amedrentaron y con jalones, entre 6 policías sacaron a los dos chicos.

Los demás pasajeros, gritaban para defender a los estudiantes, y aclarar que no iban pidiendo dinero: “No están haciendo nada”, “Ya déjenlos en paz”, “Ellos los están provocando”, “Tranquilos”.

En redes sociales, las imágenes provocaron una ola de indignación, pues los internautas mencionaron que hubo un presunto abuso de autoridad por la forma en que trataron a los jóvenes.

  • "¿A poco ya no se puede ser feliz en el metro?"
  • "Están en el total derecho de cantar, su libertad y libre albedrío"
  • "Si nos e puede 'trabajar', cuando van a detener a los vagoneros"
  • "¿Por qué los tratan como delincuentes?"
  • "Hay tantos delincuentes en la calle, como para que pierdan el tiempo en detener a unos estudiantes"

Fueron algunos de los comentarios en el video.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses