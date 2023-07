VIDEO: Empleado encuentra ratón en freidora de aceite y su reacción se viraliza

Algunas de las fobias rayan en lo insólito y otras más son consideradas como normales por el motivo que las provoca. Sea cual sea, este tipo de trastornos generan terror y repulsión en quienes los padecen.

En TikTok abundan cientos de videos de personas enfrentándose a sus mayores miedos. En esta ocasión, el empleado de un restaurante se hizo viral por el momento que vivió cuando se encontró con un pequeño ratón al interior de una freidora de aceite.

Y aunque el joven hizo todo lo posible por mantenerse en sus cabales, lo cierto es que su reacción desató risas en la popular plataforma de videos.

El miedo a los ratones es una fobia común. Foto: Pixabay

La reacción viral del empleado al encontrarse con el ratón

Por lo cómico del suceso, fue el mismo empleado quien compartió el momento en su perfil de TikTok. Paul Beaujean publicó el video que causó sensación en la red social y que llegó a más de 5 millones de personas.

“Luego había visto el video de si mi único crimen fue ser pequeño, pero la neta me dio mucho miedo”, relató a sus seguidores. En las imágenes se aprecia que el pequeño roedor se encuentra vivo en la freidora de aceite, mientras esta permanece desenchufada.

En seguida, el joven intenta armarse de valor para tomar unas pinzas y sacar al animal. “Ratón, no me mires así. Yo no tengo la culpa”, bromeó sobre la situación.

Luego de dominar su fobia, el empleado logró tomar con las pinzas al roedor y, aunque se le escapó un grito, consiguió sacarlo del restaurante y dejarlo en libertad sobre el jardín.

“Esto es normal en mi trabajo. El área de ésta cocina está junto a un área verde muy extensa y frente al río, aparte la freidora y ese aceite se retiraron y se instaló todo nuevo después de la limpieza y desinfección de la cocina”, aclaró a los usuarios de la plataforma.

Como era de esperarse, le llovieron decenas de comentarios, algunos de ellos bromeando por la reacción que tuvo: “Escenas eliminadas de Ratatouille”, “Awww chefcito casi se ahoga en aceite”, “Gracias por salvarlo yo no podría”, “Los gritos, amé los gritos”.

Al igual que el empleado, sus seguidores le confesaron que también padecen el mismo miedo a los ratones, el cual se conoce como “musofobia”.

@paulbeaujean Luego habia visto el video de si mi unico crimen fue ser pequeño pero la neta me dio mucho miedo 😞😞😞🙁🙁🙁 (Esto es normal en mi trbajo el area de esta cocina esta junto a un area verde muy extensa y frente al rio aparte la freidora y ese aceite se retiraron y se instalo todo nuevo despues de la limpieza y desinfección de la cocina 🤩) #mexicano #costeño #acapulqueño #lgbt #risa #fyp ♬ sonido original - Paul Beaujean

¿Qué es la musofobia?

Se le llama musofobia al miedo a los roedores. También se le conoce como muridofobia, murofobia o surifobia y quienes la padecen experimentan terror con tan solo ver una imagen de ratas o ratones.

Esta, al igual que otras fobias, pertenecen a los trastornos de ansiedad irracionales, los cuales producen repulsión de manera instantánea y se acompaña de emociones intensas.

La musofobia puede ser superada, pero requiere de terapias de exposición y desensibilización sistemática.





