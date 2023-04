La influencer Chingu amiga fue criticada en redes sociales, luego de realizar un "baile de barrio" junto con el rapero Santa Fe Klan, pues fue considerado como inadecuado.

Por medio de Instagram, la tiktoker coreana compartió un video donde se aprecia realizando movimientos “vulgares”.

En la grabación se ve al rapero enseñarle a la joven coreana cada movimiento, sin que ella entendiera lo que estaba haciendo.

“Me dijo: te enseño baile de barrio”, se lee en la descripción del video.

Usuarios critican a Chingu amiga por baile

Ante ello, usuarios de la red social criticaron a la coreana por bailar junto al rapero:

“¡¡¡Hay nooooooo!!! Esas cosas no las aprendas”, “Mejor aprende otras cosas de México”, “Esas vulgaridades no las aprendas”, “Eres muy linda pero salir haciendo groserías con este maleante no te favorece amiguita”, Pero Chingu amiga, ¿qué haces?”, son algunas reacciones de internautas.

Tunden a Chingu amiga por hablar sobre muerte de Moonbin

Por medio de TikTok, la joven coreana lamentó la muerte del cantante y dijo que todo Corea estaba en shock.

“Hoy se suicidó Moonbin, un cantante muy famoso en Corea”, dijo la influencer.

Aunado a ello, comentó que “él estaba muy activo en su trabajo últimamente y de repente esto pasó [...] Este tipo de noticia no es nueva en Corea, hace pocos años Jong Hyeon también se suicidó”.

@chinguamiga Iba a subir otro video pero cuando lo vi me quedé en shock y pues hablamos de esto.. un abrazo a todos y a él y espero que ya no pase esto…! #corea #moonbin #moonbinastro ♬ 오리지널 사운드 - Chingu Amiga

Sin embargo, usuarios de la red social criticaron a la tiktoker por considerar que solo crear el morbo para atraer la atención:

“Las personas no miden las consecuencias de sus palabras”, “Pero todavía no se sabe si se a suicidó”, "Se pidió respeto y evitar especulaciones y lo primero que hizo Chingu Amiga fue sacar un video típico del 'lado oscuro del K-pop'", "Chinguamiga subió vídeo sobre MoonBin y metió a otros idols ni siquiera escribió bien Jonghyun, ¿puso Jong hyeon? Hacen lo que sea para tener views", reaccionaron internautas.



