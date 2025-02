Verástegui critica a Sheinbaum tras llamarlo “racista y clasista”; “México no merece una mala copia de AMLO”

Luego de que el actor Eduardo Verástegui hiciera una polémica señal en la CPAC, haciendo alusión al saludo nazi, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el activista, al considerar que los personajes de ultraderecha tiene un discurso de “racismo y clasismo”.

Durante la conferencia matutina del 25 de febrero, la Mandataria señaló que dichas acciones “son maneras para darse a conocer los conservadores” y opinó sobre el reciente partido creado por el activista.

“Son personajes que no sé ni siquiera si realmente lo crea o es parte de su manera de darse a conocer, pero tiene un discurso de ultraderecha, muy conservadora, de racismo, de clasismo. Ahora yo creo que en México no tiene mucho asidero, por la historia del país”, expresó.

Aunado a ello, Sheinbaum Pardo aseveró: “Nuestra historia es una historia de un liberalismo muy grande. Si tuvo un periodo el conservadurismo en el gobierno ni siquiera utilizaba esos discursos porque son rechazados por el pueblo de México. Y hay que seguirlos denunciando, discutiendo, porque es importante que se den a conocer”

“Hoy el pueblo de México tiene tanta conciencia y más también lo que significa y ha significado nuestra historia que difícilmente creo que tenga un asidero en México. De todas maneras es importante que se debatan estos temas porque nosotros pues no debemos aceptar ningún clasismo ni racismo. Estamos justamente contra eso”, sentenció.

Verástegui critica a Sheinbaum tras llamarlo "racista y clasista"

Ante ello, el también productor calificó de “mala copia” a Sheinbaum, mencionando al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Señora Presidente Claudia, deje de mentirle a México y ya basta de imitar a López Obrador. Sea auténtica, por lo menos sea usted misma y no una mala copia del otro. Ya deje las excusas, las distracciones y el pan y circo. Póngase a trabajar de una vez por todas por el bien del país”, expresó.

Asimismo, el actor rechazó ser racista y clasista. “¿Me llama racista y clasista? Racista y clasista es quien promueve el asesinato de bebés mexicanos en el vientre materno. No hay acto más violento, injusto y discriminatorio que negarle el derecho a nacer a los más indefensos. Usted defiende la cultura de la muerte, apoya un modelo de gobierno que hunde a los pobres en más pobreza, destruye a la familia y atenta contra la vida”.

En tanto, manifestó: “Usted dice que nuestro movimiento no tiene cabida y que la historia de México lo avala, que el pueblo ahora está consciente. Pues precisamente por la historia de México y porque el pueblo está consciente, su forma de gobernar no tardará en colapsar, si es que siquiera logra terminar el sexenio”.

“Si quiere hablar de justicia, empiece por defender a quienes no tienen voz. Si realmente ama a México, demuéstrelo con hechos y no con discursos vacíos. Ya deje la simulación y gobierne con responsabilidad, porque el pueblo no es tonto y la historia no perdona”, añadió.

Finalmente, reiteró: “¡México merece un gobierno de verdad, no una mala copia del peor presidente de la historia! #AMLO”.

