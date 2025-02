Chumel Torres y Pedro Salmerón chocan por la enseñanza del náhuatl en escuelas de CDMX; así se enfrentaron en redes

El pasado 24 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su entusiasmo por la iniciativa de ofrecer clases de náhuatl en diversas escuelas públicas de la Ciudad de México, un proyecto anunciado recientemente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el objetivo de preservar y fortalecer la historia de los pueblos originarios.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la Mandataria rechazó las críticas de la oposición y destacó que se busca que las familias se sientan orgullosas de sus lenguas.

“Para que siga transmitiéndose, tiene que haber orgullo e identidad y nos corresponde, como gobierno, reconocer esa identidad y valorarla”, mencionó.

Chumel Torres y Pedro Salmerón chocan por enseñanza de náhuatl en escuelas de CDMX

Por lo anterior, el youtuber Chumel Torres y Pedro Salmerón, director del Archivo General Agrario (AGA), se enfrentaron en redes sociales, luego de que el comediante le contestara a una usuaria que defendió la enseñanza del náhuatl, considerando que en el mundo laboral no se usa el teorema de pitágoras.

Ante ello, Chumel contestó: “Si en tu mundo laboral no usas las matemáticas o el álgebra es porque no estás haciendo nada por la ciencia, la tecnología o el futuro […] Está bien ser godinez, ánimo”.

Sin embargo, el historiador Pedro Salmerón cuestionó al también locutor, pues se requieren profesionales hablantes de náhuatl en diferentes instituciones. “Un tonto que cree que todo lo que se estudia es para ser esclavo mañana (suprimamos todo arte y cultura que no dan trabajo). Un tonto que desconoce que se requieren profesionales hablantes de Náhuatl en el INALI, el INPI, el INAH, la UNAM, la secretaría de Bienestar, etc, etc... y que urgen”.

Por su parte, el influencer chihuahuense recordó las polémicas del director del AGA. “¿No tiene usted señalamientos de acoso, hostigamiento, abuso y agresión sexual en su universidad? Atienda eso en lugar de estar peleando por tuits, profesor”.

Finalmente, Salmerón calificó como “calumnia” los señalamientos del youtuber por medio de los siguientes puntos:

No viene al caso, por lo que demuestra que la calumnia vulgar lo único que busca es callarme. Así funciona la calumnia: como linchamiento de los oligopolios de la desinformación y transferencia del odio irracional. En este caso, el que tienen contra la #4T. Nunca he acosado a nadie ni nadie me ha denunciado en ninguna instancia.

