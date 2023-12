Usuarios despiden a Cristina Pacheco en redes: "Aquí nos tocó vivir y aquí nos tocará partir"

Este jueves 21 de diciembre, la periodista Cristina Pacheco, quien dirigió por casi medio siglo el programa “Aquí nos tocó vivir”, falleció a los 82 años.

Lo anterior, lo dio a conocer su hija Laura Emilia Pacheco a través de una publicación en su cuenta de Facebook: “Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco”.

El pasado 1 de diciembre, la comunicadora se despidió de su programa debido a problemas de salud. “No es fácil y necesito que el público me entienda si me equivoco, si se me van las palabras, si no sé cómo decir las cosas”.

“Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente… qué les diré”, agregó.

"Al menos momentáneamente estas conversaciones (que) han sido ricas, divertidas, inesperadas. Piensen cuánto hemos aprendido de nuestros maravillosos invitados”, expresó Pacheco, con voz entrecortada.

Así mismo, Pacheco también agradeció a su público por su solidaridad durante varios años en el programa. “Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia; lo mismo que mis compañeros, han estado en momentos muy difíciles, como éste. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy fuertes”.

Usuarios despiden a Cristina Pacheco en redes sociales

Usuarios de redes sociales, despidieron a la periodista, a quien recordarán por haberle dado voz a gente de la calle mediante sus entrañables entrevistas; así como por su impecable carrera periodística.

“Cuánta falta hará Cristina Pacheco, en paz descanse”, “Siempre te recordaremos querida Cristina Pacheco”, “Veía Aquí nos tocó vivir con mi papá cuando era niño. La voz de Cristina Pacheco me relajaba bastante. No entendía porque entrevistaba a gente de la calle, pensaba "deben ser importantes".Hasta después entendí que si lo eran, para Cristina lo eran.”, se lee en algunos comentarios.

Así recuerdo siempre a Cristina Pacheco, caminando las calles y visibilizando a quien no veríamos en TV de no ser por ella.

Buen viaje

DEP.pic.twitter.com/Z39PCD5OPx — Uróboros (@CocteauTwiins) December 21, 2023

Qué tristeza la muerte de Cristina Pacheco.

Durante 50 años nos sensibilizó con sus crónicas de la ciudad. Logró visibilizar niños de la calle, trabajadoras sexuales, obreros, tradiciones. Con ella la urbanidad logró tener un rostro y voz en la televisión pública. Le vamos a… pic.twitter.com/yQqY431Tv4 — Junia (@Miriam_Junne) December 21, 2023

Despiden a Cristina Pacheco. Foto: Captura de pantalla

