La tarde de este 21 de diciembre, se reportó la muerte de Cristina Pacheco, periodista y conductora de "Aquí nos tocó vivir", icónico programa de Canal Once, así lo dio a conocer sus hijas Laura Emilia y Cecilia.

Por medio de Facebook, las hijas de la periodista dedicaron unas palabras para su mamá. "Con hondo dolor mi hermana Cecilia y yo participamos en el fallecimiento de nuestra adorada madre CRISTINA PACHECO", se lee en la publicación.

Con hondo dolor mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre CRISTINA PACHECO Publicada por Laura Emilia Pacheco en Jueves, 21 de diciembre de 2023

Apenas hace 20 días, la presentadora de 82 años anunció que se retiraba de la televisión de manera "momentánea" por “graves” problemas de salud.

“Son una parte queridísima, son parte de una familia, lo mismo que mis compañeros, a los que quiero agradecer su apoyo, su presencia y su solidaridad”, expresó Pacheco durante la transmisión de su programa.

¿Cómo surgió "Aquí nos tocó vivir", icónico programa de Cristina Pacheco?

Cristina Pacheco contó a una revista que la primera emisión del programa fue en mayo de 1978, pero cobró fama en los años ochenta. "La idea original fue de José Priani quien le sugirió al entonces director de Canal Once, Pablo Marentes, un programa donde se abordara el problema de la vivienda desde el punto de vista arquitectónico".

No obstante, luego de empezar a convivir y acercarse más con las personas el programa dio un giro hacia la crónica donde la identidad y evidenciar la injusticia, fueron los ejes del programa.

“Aquí nos tocó vivir no es un programa de denuncia pero tampoco la evito; sólo muestro con menos adjetivos y más verbos que es una injusticia que la gente viva entre la basura y el presidente municipal viva en una mansión”, dijo la periodista en la entrevista.

Aunado a ello, expresó que “la Ciudad de México es mi vicio, no puedo estar sin ella, me gustan hasta sus defectos. Pero me duele verla tan rota y tan deteriorada. Parece que muchas cosas se hacen para incomunicarnos y no para comunicarnos. Me duele que el temor y la violencia nos priven de los espacios públicos”.

¿Quién era Cristina Pacheco, conductora de "Aquí nos tocó vivir"?

Cristina Pacheco nació en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941. Estudió Letras Españolas en la FFyL de la UNAM.

Aunado a ello, inició su carrera en 1960 en publicaciones impresas como “Novedades”, “El Popular”, “Revista de la Universidad de México”, “Sucesos”, “El Sol de México”, entre otros. Su carrera en medios impresos se consolidó cuando empezó a escribir en 1986 su columna dominical “Mar de Historias” en el periódico “La Jornada”.

Asimismo, recibió reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo 1985 por entrevista, en 1986 por mejor programa de servicio a la comunidad, y en 1987 por crónica. También el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, el premio Rosario Castellanos y el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo. Fue pareja del escritor José Emilio Pacheco.

Con información de Frida Juárez Bautista y Mariana Lebrija Clavel.

