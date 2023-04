Las redes sociales se han convertido en el refugio y en la plataforma ideal para que miles de personas den a conocer casos personales que necesitan una solución.

Recientemente una joven venezolana usó sus redes sociales para hacer un duro descargo y reclamo al gobierno de Chile, país al que emigró buscando un mejor futuro.

¿Qué dijo la joven?

Joselyn Paez es una venezolana que vive hace 6 años en Chile, la joven usó su cuenta de TikTok para hacer una “crítica constructiva” sobre la situación de los carabineros en dicho país.

Joselyn comienza el video asegurando que Chile es el mejor país para delinquir, y que si ella fuera delincuente, no dudaría ni un segundo en vivir en Chile. “Si me preguntan a mí, Chile es un país perfecto para delinquir. Si yo fuera delincuente me vendría a Chile, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana”, fueron las palabras textuales de la joven.

Incluso aseguró: “El sistema de migración no sirve, ya que no se controla quienes están en el país y qué están haciendo”. Las palabras de Joselyn causaron opiniones encontradas en las redes sociales. Algunos acompañaron su postura, mientras que otros la criticaron solamente por ser extranjera.

“Si querés hacer las cosas bien, no podes. Aquí hay cualquier cantidad de personas, nadie sabe quiénes están, porque el sistema de inmigración es una porquería”, remarcó la joven venezolana en TikTok.

“Las leyes son peor aún. Literalmente matás a una persona y a los cinco días estás afuera. ¿En qué país del mundo se ve eso? En Chile”, continuó en su descargo Paez.

“La gente ya no sale tranquila, porque te roban, te matan, te quitan el auto. El gobierno tiene que poner más mano dura y hacer algo al respecto, ya que desde su punto de vista, hasta el momento, no hicieron absolutamente nada”, finalizó Joselyn Paez.