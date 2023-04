Un hombre relató la ‘resurrección’ de su gato y causó furor en redes

El fallecimiento o la pérdida de una mascota es sin dudas uno de los momentos más duros en la vida de las personas. En muchos casos esas mascotas se convierten en seres muy queridos y algunas personas darían lo que sea por volver a estar un segundo con ellas.

Sin embargo, un hecho muy curioso le sucedió a Stefano, una joven que se volvió viral en TikTok luego de que su amiga Lucía compartiera lo que le sucedió con su gato Kurama.

Leer más: TikTok: Extranjera compra por primera vez pan dulce en México y le sorprende variedad

¿Qué le sucedió a Stefano?

A través de un video de TikTok, Lucía aseguró que Kurama (el gato de su amigo Stefano) había desaparecido hace varios días. El joven lo buscó por todos lados, colocó avisos en la calle, pero nada. Un amigo le avisó que había encontrado al gato muerto en la calle. “Me lo iba a llevar pero ya se lo están comiendo las hormigas”, le contó el amigo mientras lloraba desconsoladamente.

Leer más: TikTok: Crean fiesta con temática de Luis Miguel y video se viraliza

Gato. Fuente: Pexels

Los amigos de Stefano le mandaron muchas fuerzas y le dijeron que estaban para ayudarlo en lo que necesitara. Sin embargo, treinta horas después del trágico hecho, Stefano volvió a mandar otro mensaje.

“No sé con qué cara decirles esto pero acaba de venir ‘Kurama’ al departamento... nunca me comí semejante p...”, dijo. “No lo puedo creer, no sé si estoy soñando o qué”, acotó el joven. Sus amigos también estaban incrédulos por la situación, aunque se alegraron de que haya vuelto a casa. La publicación tuvo casi 340 mil reproducciones, casi 50 mil “me gusta” y los comentarios no tardaron en llegar.

“Me pasó con mi gatita, se llamaba Pepsi, la enterramos y luego apareció, mi papá le cambió el nombre a Fanta, por fantasma”, respondió una usuaria en TikTok. “El otro iba a enterrar un gato pensando que era el suyo, qué bueno que haya final feliz”, comentó otro chico. “Aún le quedan vidas”, agregó otro usuario.